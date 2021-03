Cgil, Buscemi: “ Le commissioni per accertare le invalidità civili azzerano il ritardo per le visite oncologiche.”

“ Le commissioni per accertare le invalidità civili nel mese di marzo hanno esaminato circa 800 istanze, altrettante ne sono programmate per il mese di aprile. La lista di attesa per i malati oncologici è stata azzerata e per quanto riguarda la commissione per i ciechi, che ha lavorato anche di sabato ha ridotto a soli tre mesi l’arretrato. Per tutte le altre fattispecie, con le visite già programmate al 30 di aprile, saranno chiamati tutti coloro che hanno fatto richiesta sino al 14 luglio 2020.” Lo dichiara Alfonso Buscemi segretario generale della Cgil di Agrigento. “Un bel salto di qualità che aveva sollevato il problema. Restano, quindi, poco più di 3.300 istanze da esaminare per il 2020 che con questi ritmi saranno azzerati prima

che finisce l’estate. In soli due mesi di attività si riduce l’attesa da 14 mesi si riduce a meno di dieci mesi a fine luglio il ritardo sarà di 7/8 mesi,

sostanzialmente, in 4 mesi si dimezza il pesante arretrato – continua il rappresentante sindacale – è la dimostrazione che anche nel pubblico si possono avere risultati di qualità e di efficienza il vero problema sta nella dirigenza che deve dare le giuste disposizioni e gli strumenti ai lavoratori che devono usarli. Infatti, dopo la nostra denuncia il Manager Dottor Mario Zappia in concerto con il

Direttore del Distretto Ercole Marchica hanno disposto che una delle quattro commissioni si riunisse in modo permanente con 2 sedute giornaliere trovando anche la disponibilità del personale amministrativo indispensabile per il