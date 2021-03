Festività Pasquali, il sindaco: “ I dati sono preoccupanti, rispettiamo le regole”

Si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Cocciufa per pianificare le azioni da intraprendere durante le festività pasquali. Era presente anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciché che sui social afferma: “Le parole di preoccupazione del Prefetto devono far riflettere la popolazione sulla necessità di rispettare le misure di prevenzione. I dati anche se non si avvicinano al punto critico, sono comunque preoccupanti, per questo motivo faccio ancora appello ai miei concittadini di mantenere comportamenti responsabili. Solo rispettando le regole sul distanziamento ed il corretto uso dei dispositivi di sicurezza possiamo sperare di superare questa difficile e complessa situazione.”