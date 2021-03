Costumi interi, sono must dell’estate anche quest’anno

Alle porte della bella stagione si inizia sempre a pensare alle vacanze e al mare. E non si può andare in vacanza senza il costume, bikini o costume intero? È questa una delle domande più ricorrenti che le donne si pongono quando pensano alle valige estive per i viaggi in programma. Domanda troppo soggettiva per poter rispondere in modo univo.

Di certo possiamo dire che entrambi i modelli, intramontabili, sono in e di tendenza anche per la stagione 2021. Spesso la scelta è condizionata dal fisico, altre volte è semplicemente questioni di gusto, di comodità e anche di tintarella, altre ancora si mixano un po’ le cose.

In ogni caso con la scelta dell’uno o dell’altro capo non si sbaglia perché sono dei veri must da spiaggia e possono essere indossati seguendo il proprio stile. I costumi interi, in particolare, sono stati rivalutati negli ultimi anni diventando un modello di beachwear raffinato e di tendenza. Se anche tu stai pensando di inserire i costumi interi nella tua borsa mare non puoi far altro che consultare la vetrina online di Twinset che ne propone un’ampia selezione. Tantissimi modelli, uno più bello dell’altro, pensati per andare incontro a tutte le fashion lover che amano essere perfette anche in vacanza.

Oggi i costumi interi spaziano dalle forme più particolari alle fantasie più caratteristiche per distinguersi in spiaggia in modo glamour. Se ami le fantasie sono perfetti i modelli con stampa a conchiglie con una scollatura profonda sul retro da unire al cappello e agli occhiali da sole per essere la diva della spiaggia, oppure con stampa floreale effetto bagnato rifinito da micro volant per portare con te una ventata di eleganza e romanticismo da abbinare a sandali flat e occhiali da sole oversize.

Se invece vuoi una sferzata di colore sul tuo corpo devi scegliere i costumi interi in lurex, disponibili nel modello a fascia o scollato. Fanno parte della capsule collection Colpo di Fulmine, quello verde ha un laccio removibile da annodare a piacimento dietro il collo o staccare per un’abbronzatura senza segni. Quello in rosso corallo, invece, è un modello ad alto tasso di glamour: scollatura molto profonda sul davanti con coppe arricciate che si allacciano al collo e schiena totalmente scoperta.

E se cerchi un look da spiaggia sofisticato e minimal-chic? Il costume intero nero e bordi in paillettes è quello che fa al caso tuo per portare la classe anche in riva mare.