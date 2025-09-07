Cessato l’allarme per possibili esalazioni tossiche dopo il maxi incendio divampato la scorsa notte tra Villaggio Mosè, precisamente in via Enrico La Loggia e in contrada Fegotto. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, aveva inizialmente invitato i residenti a tenere chiuse imposte e persiane a titolo precauzionale, a causa della presenza di pietre contenenti zolfo coinvolte dalle fiamme. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale di Arpa, l’area in contrada Fegotto è stata ripristinata. “La situazione è, pertanto, tornata alla normalità”, ha detto il primo cittadino.

