Un maxi incendio è divampato l’altra notte nelle campagne del Villaggio Mosè, interessando le zona di via Enrico La Loggia e contrada Fegotto. Le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni e distrutto ettari di terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del corpo forestale e i poliziotti della sezione volanti. Quattro abitazioni con dieci persone sono state evacuate nell’attesa che venisse spento il rogo.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha rivolto un avviso alla popolazione residente nelle zone interessate dall’incendio, appunto, via Enrico La Loggia e contrada Fegotto, raccomandando “di tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni fino al completamento delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco e del personale addetto”.

Le precauzioni sono dovute alla possibile presenza di esalazioni tossiche originate da pietre contenenti zolfo nella gabbionata colpita dal rogo. La misura, ha sottolineato il primo cittadino, è adottata ” tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp