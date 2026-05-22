Agrigento – Il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, affida il suo messaggio conclusivo agli agrigentini al termine della campagna elettorale.

«Si chiude una campagna elettorale vissuta con il cuore, tra emozioni vere, strette di mano sincere e l’affetto di tanti cittadini che hanno creduto in questo progetto di cambiamento.

Ho scelto di essere me stesso, sempre. Senza maschere, senza compromessi, senza giochi di potere. Con umiltà, rispetto e la determinazione di chi ama profondamente Agrigento e sogna una città finalmente libera da vecchie logiche e interessi personali.

Ringrazio l’amico e fratello Cateno De Luca, che ha combattuto al mio fianco credendo, come me, che Agrigento meriti un futuro diverso, fatto di coraggio, trasparenza e dignità.

Grazie ai compagni di questo straordinario percorso, Lillo Sondano, Marco Zambuto e Vincenzo Fontana, allo staff che ha lavorato senza sosta dietro le quinte, ai candidati e agli assessori designati che hanno messo entusiasmo, sacrificio e passione al servizio di una grande idea di città.

Abbiamo acceso una speranza. Adesso la parola passa agli agrigentini.

Con serenità e orgoglio mi affido al giudizio del popolo, certo di avere dato tutto me stesso per Agrigento.

Grazie, di vero cuore, per ogni abbraccio, ogni incoraggiamento e ogni gesto di fiducia. Qualunque sarà il risultato, questa straordinaria esperienza umana resterà indelebile». Candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile

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