Il Porsche Club Trinacria sceglie Agrigento per un appuntamento speciale: domenica 22 febbraio 2026 andrà in scena il Tour della Valle dei Templi, un evento che unisce passione per i motori, cultura e convivialità.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 11:45, seguito da una visita guidata nel Parco archeologico, tra i templi simbolo della città. A chiudere la giornata, il pranzo conviviale al ristorante Akropolis, per condividere sapori e racconti di viaggio.
Un’iniziativa che porta nel cuore di Agrigento equipaggi provenienti da tutta la Sicilia, coniugando l’eleganza delle Porsche con uno dei patrimoni archeologici più suggestivi al mondo.
