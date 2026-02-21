Centrodestra blindato su Sodano, la Lega resta fuori. E si riapre la pista Firetto

Il perimetro si è ristretto. E ora il centrodestra che sostiene Calogero Sodano appare definito: MPA, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro hanno chiuso.

Da parte della Lega ci sarebbero stati tentativi di rientrare nel cartello che sostiene l’ex sindaco. Tentativi che, secondo quanto filtra, non avrebbero trovato disponibilità. A questo punto sarebbe proprio il blocco che sostiene Sodano a non gradire più la presenza del Carroccio nel perimetro della coalizione.

Una frattura politica che cambia gli equilibri.

Nel frattempo Lega e Democrazia Cristiana stanno lavorando su un’altra ipotesi: convincere Calogero Firetto a non desistere e a portare avanti una candidatura autonoma. Un progetto che avrebbe natura civica, ma con un sostegno politico chiaro da parte delle due forze.

Non si tratta di un’idea dell’ultima ora. È uno schema che era già stato tentato mesi fa, quando si cercava una sintesi alternativa al nome di Sodano. Allora non maturò. Oggi torna d’attualità, ma in un contesto molto diverso.

La discesa in campo ufficiale di Sodano, con l’adesione compatta di Fratelli d’Italia e la scelta dell’Udc di convergere su di lui, rende più complessa la costruzione di un fronte alternativo dentro l’area di centrodestra. Eppure il tentativo è in corso.

Se Firetto dovesse accettare, la sua candidatura si configurerebbe come una proposta civica sostenuta da Lega e DC, di fatto in contrapposizione al centrodestra ufficiale o quantomeno a una parte di esso. Un’operazione che trasformerebbe la competizione in uno scontro interno tra due modelli politici: da un lato il cartello chiuso su Sodano, dall’altro una candidatura civico-politica alternativa.

Molto dipenderà dalla decisione dell’ex sindaco.

Se dovesse restare fuori, la frattura resterebbe politica ma non elettorale.

Se dovesse accettare, la partita cambierebbe radicalmente.

E a quel punto non sarebbe più solo una corsa a Palazzo dei Giganti. Sarebbe una resa dei conti dentro il centrodestra agrigentino.

