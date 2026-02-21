Prosegue il radicamento in Sicilia del Partito Liberaldemocratico, la nuova formazione politica guidata a livello nazionale di Luigi Marattin, economista e parlamentare. Il coordinatore regionale Salvo Liuzzo ha incaricato Giorgio Bongiorno, giovane laureato in economia ed esperto fiscale, di organizzare il coordinamento provinciale nella provincia di Agrigento. Bongiorno lascia il Partito Democratico per aderire al nuovo progetto politico e lavorare alla strutturazione del partito sul territorio.

«Sono profondamente deluso dalla conduzione del Partito Democratico – dichiara Bongiorno – al quale avevamo aderito con entusiasmo nella convinzione che fosse casa di diverse sensibilità riformiste. Abbiamo trovato, invece, una formazione litigiosa, debole nei contenuti, spesso dogmatica e incoerente sul prossimo quesito referendario. Aderire al Partito Liberaldemocratico significa tornare a una visione riformista, liberale, laica e antidogmatica. Siamo convinti che il Partito Liberaldemocratico possa rappresentare per il Paese un forte centro di aggregazione per tutte quelle idee e quei valori che non si riconoscono né in una sinistra ancorata a vecchi schemi e privilegi, né in un centrodestra a trazione populista e sovranista».

«L’adesione di Giorgio Bongiorno è una bellissima novità per il Partito Liberaldemocratico siciliano – dichiara il coordinatore regionale Salvo Liuzzo –. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato ottime qualità in ambito politico e capacità di radicamento nel suo territorio. Ha scelto di rientrare nella propria terra ripartendo dall’impegno politico: una decisione controcorrente, che merita il massimo apprezzamento. Il suo entusiasmo e la sua freschezza ideale sono motivo di ottimismo per il futuro e garanzia di una guida seria per la provincia di Agrigento. Sono convinto che con Giorgio faremo un grande lavoro».

