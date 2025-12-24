Si è tenuto un evento di lettura per pazienti ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento presso il reparto di medicina interna e reumatologia. É stata un’iniziativa di animazione culturale in collaborazione con Avulss per portare conforto, stimolare la riflessione e creare connessioni umane attraverso la lettura ad alta voce di racconti brevi e brani significativi offrendo un’alternativa alla routine ospedaliera.

Attraverso la lettura alcuni volontari sono riusciti a promuovere il valore della leggerezza calviniana e a combattere la solitudine con la forza della parola.

L’obiettivo è stato quello di creare un momento di distrazione, di emozione e di connessione umana, non solo di intrattenimento letterario. Evento volto all’umanizzazione della degenza ospedaliera e alla creazione di un ambiente di soggiorno confortevole attraverso la promozione di momenti di relazione sociale e culturale partendo dalla lettura ad alta voce di testi culturali.

