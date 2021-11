Centro città, il sindaco: “Raddoppia il servizio di raccolta dell’umido per le attività di ristorazione”

Raddoppia il servizio di raccolta dell’UMIDO per le attività di ristorazione che esercitano in piazza San Calogero, piazzetta Vadalà, via Atenea, piazza Pirandello, primo tratto via Empedocle, via Pirandello e piazza San Francesco.

Il servizio sarà effettuato ogni giorno, anziché 3 volte alla settimana, dal lunedì al sabato alle ore 6. Nel mese di dicembre partirà anche il nuovo servizio riorganizzato di spazzamento manuale e meccanizzato in città. Lo fa sapere il sindaco di Agrigento, Franco Micciché.

“Vi farò sapere tutto nel dettaglio non appena sarà definito il programma degli interventi”, continua.

”Queste decisioni sono state prese – dice il primo cittadino- nel corso di un importante confronto, in sala giunta a palazzo di città, con i rappresentanti delle ditte che si occupano del servizio di igiene ambientale. Con me erano presenti il vicesindaco Aurelio Trupia e il dirigente, ing. Alberto Avenia.

L’obiettivo è rendere partecipi i cittadini, in maniera che facciano il “primo controllo” del servizio.”