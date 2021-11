Un nuovo evento di “Immagina coworking Agrigento”

Un nuovo appuntamento di “Immagina coworking Agrigento” è in programma per domenica prossima, 21 novembre, a partire dalle 9.30. “La Girgenti dei Chiaramonte: saperi e sapori”, a cura e con la conduzione di Salvatore Costanza. La voglia di riscoprire il passato della nostra città ci porta, ancora una volta, ad addentrarci nel Centro Storico di Agrigento, questa volta per indagare il periodo che va dall’XI al XIV secolo. Un tempo fondamentale per Agrigento, che vide l’ascesa e la rovinosa caduta di una potente famiglia feudale siciliana: i Chiaramonte. Durante il loro governo la città di Girgenti godette di pace sociale e tranquillità economica, oltre ad arricchirsi di splendidi monumenti sia religiosi che civili. Percorreremo vie, piazze e cortili alla scoperta di un mondo quasi dimenticato con le sue architetture la storia e i racconti del professore Salvatore Costanza. Dall’originario Ospedale di via Atenea ci recheremo al Monastero di Santo Spirito, esempio più alto di architettura chiaramontana rimasta ad Agrigento, alla chiesa di S. Maria dei Greci e alla Cattedrale, per poi passare allo Steri e alla chiesetta di S. Giorgio. Parleremo delle difese militari della città durante il periodo normanno-chiaramontano e concluderemo il nostro itinerario in piazza S. Francesco d’Assisi, di fronte al cosiddetto Conventino Chiaramontano.