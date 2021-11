Covid, Zappia: “In aumento i contagi e i posti letto occupati”

Come ogni venerdì il commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia, comunica i dati sull’andamento della pandemia in provincia di Agrigento. Nell’ultima settimana c’è stato un incremento di contagi da Covid pari a +146 rispetto alla settimana precedente (gli attuali positivi sono 428). Procede comunque in maniera spedita la campagna vaccinale.

Negli ultimi 7 giorni sono stati 768 le persone che hanno fatto la prima dose, in 1.154 la seconda, mentre le terze dosi sono state somministrate a ben 4369 soggetti.

Si registra anche un incremento di occupazione dei posti letto: si passa dal 13,3, al 40 per cento, per quanto riguarda la degenza ordinaria all’ospedale di Ribera. Dal 30 al 20 per cento per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, sempre nello stesso presidio ospedaliero.

Ad Agrigento sono attualmente 43.566 le persone che hanno fatto la seconda dose e risultano immunizzati, mentre sono 44.706 quelli che hanno fatto almeno una dose. Ci si avvicina lentamente all’obiettivo di vaccinare in maniera completa 50.805 persone.