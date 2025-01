“Cena con il Sorriso”: Un Incontro di Umanità e Solidarietà a Ribera

Il progetto, nato dall’idea dello Chef Giuseppe Schimmenti e dalla Front Office Manager Denise Duraki, è l’espressione di un’iniziativa che unisce l’ADLER Spa Resort SICILIA con associazioni no-profit del territorio agrigentino. L’obiettivo è offrire a persone con disabilità e bisogni specifici un’opportunità di socializzazione e gioia, regalando loro l’esperienza di una cena gourmet pensata per favorire il benessere emotivo e fisico.

Il gruppo ADLER Spa Resorts & Lodges, che si distingue per la sua accoglienza di alta qualità e per il suo profondo legame con il territorio, ha come principio fondamentale la vicinanza alla comunità locale. La filosofia della struttura siciliana, l’ADLER Spa Resort SICILIA, un eco-resort situato lungo la costa agrigentina, si basa sul rispetto per l’ambiente e la cultura locale, mirando a valorizzare le tradizioni e a creare legami autentici con le persone del posto. Con l’iniziativa “Cena con il Sorriso“, l’hotel intende promuovere la socialità e la solidarietà, creando momenti di autentica inclusione per chi è più fragile, in un’atmosfera di calore umano e gioia condivisa.

La prima “Cena con il sorriso” si è svolta il 23 novembre presso l’Associazione Vincenzo & Teresa Reale di Ribera, che offre un supporto instancabile alle persone diversamente abili. Un evento che ha creato un ponte di solidarietà tra la struttura e la comunità locale.

Il prossimo incontro, in programma il 16 dicembre 2024, sarà un evento speciale che prenderà vita nel cuore di Ribera grazie all’iniziativa “Cena con il sorriso“, organizzata con amore dalla Caritas locale e dall’ADLER Spa Resort SICILIA. La serata sarà un omaggio alla speranza e alla solidarietà, frutto dell’impegno del Presidente Don Gucciardo Antonio e della Responsabile Maria Teresa Fontana, insieme ai volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo a supportare la comunità. La Caritas non è solo un luogo di passaggio, ma una vera e propria casa per chi è in difficoltà, dove ogni piatto e ogni gesto sono pensati per far sentire gli ospiti come a casa loro.

Lo Chef Giuseppe Schimmenti, con il supporto dei volontari dell’ADLER Spa Resort SICILIA e dell’Associazione Vincenzo & Teresa Reale, preparerà una cena che sarà un viaggio nelle tradizioni culinarie siciliane, omaggiando chi, lontano da casa, cerca conforto nei sapori familiari. Il menù prevede un piatto simbolo della tradizione locale, il Cous Cous di pesce, che racconta storie di terre lontane e tradizioni condivise, creando un ponte tra culture e accogliendo chiunque in un abbraccio gastronomico.

A rendere ancora più speciale la serata, il profumo di pesce spada e gamberoni grigliati sul barbecue, sponsorizzato da Sabella Ittici di Sciacca, contribuirà a creare un’atmosfera di convivialità, regalando un ulteriore sorriso a tutti i partecipanti. La cena si concluderà con un dolce pensiero preparato dallo Chef, ma anche con un regalo speciale realizzato dai ragazzi diversamente abili dell’Associazione Vincenzo & Teresa Reale, come segno di gratitudine e affetto.

Ogni piatto, ogni gesto e ogni sorriso saranno curati nei minimi dettagli per offrire un’esperienza a cinque stelle, dove ogni ospite potrà sentirsi speciale, coccolato, come a casa. L’iniziativa, che si inserisce in un clima di solidarietà e inclusione, vedrà anche una raccolta interna di indumenti, un gesto ulteriore di calore umano e vicinanza verso chi ne ha bisogno.

L’evento del 16 dicembre rappresenterà una festa del cuore, un incontro di umanità che offrirà un’opportunità per vivere insieme un momento di serenità e speranza. Un’occasione speciale in cui ogni partecipante, tra i profumi del cibo e il calore della comunità, troverà un sorriso da portare con sé, un sorriso che durerà per sempre.

Alla realizzazione di questi eventi contribuiscono anche diversi fornitori locali che offrono cibo e bevande, rendendo questa cena ancora più radicata nel territorio e nella sua tradizione.

