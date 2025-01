Due locali della via Atenea sono stati sorpresi a vendere alcolici a minorenni. La scoperta nel corso dei controlli interforze effettuati sabato sera nei luoghi della movida del centro di Agrigento. I poliziotti della Questura, in particolare, hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un bar-pub e, in un altro locale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, il titolare. La differenza consiste nel fatto che se l’acquirente ha meno di 16 anni, la vendita di prodotti alcolici è sanzionata penalmente. Se ha 16 o 17 anni, invece, la violazione è solo amministrativa.

