Paura nella zona del mercato settimanale di Agrigento, che si tiene eccezionalmente di domenica per l’avvicinarsi delle feste natalizie. Colpi di arma da fuoco, verosimilmente esplosi nella notte, hanno colpito una bottega di frutta e verdura situata a ridosso dello stadio Esseneto, lato curva nord. Diversi bossoli sono stati trovati per terra. Non è arrivata alcuna chiamata al 112, ma è stata la pattuglia del Nucleo radiomobile, transitando questa mattina per via La Malfa, a notare l’accaduto e a intervenire sul posto. Si sta ora indagando per chiarire la dinamica dell’evento, che sembra essere stato un atto intimidatorio.

