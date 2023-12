Positivo il bilancio della manifestazione nata con l’obiettivo di fare attività fisica scoprendo il centro di Agrigento

Erano oltre 130 le persone che ieri hanno preso parte, tra i vicoli del centro storico di Agrigento alla prima edizione di Street Workout. Disciplina nata negli Stati Uniti ed appena giunta in Italia si è trasformata in una attività fisica che unisce l’allenamento con il divertimento e l’evasione di una passeggiata sportiva all’aria aperta.

Grazie alla bella giornata di sole i partecipanti, radunatisi nella centrale Porta di Ponte, hanno percorso le vie del centro storico, arrivando fino al quartiere Santa Croce, passando dal Monastero di Santo Spirito, e la Cattedrale, in un percorso storico culturale di grande pregio. L’evento, organizzato da Angela Franciullo coadiuvata dagli istruttori Sabina Flora, Daniela La Scala, Marzia Filippazzo, Fausto Pugliese e Denise Grillo ha raccolto un risultato straordinario anche grazie a numerosi sponsor, ed i patrocini del Comune di Agrigento, dell’Associazione Guide Turistiche città di Agrigento con la presenza della Presidente Liliana Magro e di Confcommercio rappresentata per l’occasione da Francesco Picarella.

“Street Workout – ha spiegato l’organizzatrice Angela Franciullo – è una manifestazione sportiva che ha lo scopo di far conoscere i luoghi più suggestivi ed importanti della città, seguendo l’itinerario a ritmo di musica ed usando le strutture urbane come attrezzi da palestra. La prima edizione ha avuto un grandissimo successo e siamo già al lavoro per creare un calendario di eventi che possano coinvolgere, sportivi, famiglie e semplici cittadini alla scoperta del benessere fisico e della storia della nostra meravigliosa Agrigento”