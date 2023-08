L’Arcidiocesi onora la chiesa-madre con un programma di eventi spirituali

Agrigento, 30 agosto 2023 – L’Arcidiocesi di Agrigento si prepara a celebrare con devozione la Solennità della Dedicazione della sua Basilica Cattedrale, un momento di profonda importanza religiosa e simbolica.

Il 6 settembre, la Basilica Cattedrale, cuore spirituale dell’Arcidiocesi e simbolo di unità, ospiterà una serie di eventi speciali in occasione della Solennità della Dedicazione. In previsione di questo significativo momento, è stato predisposto un programma di attività spirituali.

Le celebrazioni avranno inizio il 5 settembre, in occasione dell’anniversario della consacrazione episcopale di Sua Eccellenza mons. Alessandro Damiano. Alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Agrigento organizzerà una visita guidata alla Cattedrale, un’opportunità per conoscere meglio questo luogo sacro. Alle 21:00, ci sarà una Veglia di preghiera intitolata “Amare è contemplare,” invitando i fedeli a riflettere e meditare.

La giornata clou sarà il 6 settembre, giorno della Solennità della Dedicazione. Alle 20:00, si terrà una Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Alessandro Damiano. Durante questa cerimonia, saranno presenti i rappresentanti delle comunità parrocchiali di Agrigento, testimoniando l’unità e la solidarietà all’interno dell’Arcidiocesi. Alle 21:00, ci sarà un momento di lode a Maria intitolato “Sub tuum praesidium,” in cui i fedeli si uniranno in preghiera e gratitudine.

La Solennità della Dedicazione rappresenta un’occasione per la comunità di Agrigento di riunirsi in preghiera e riflessione, onorando la Basilica Cattedrale come luogo sacro di grande significato. L’evento rappresenta anche un momento di rafforzamento dell’unità e della fede all’interno dell’Arcidiocesi.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, si prega di fare riferimento alla locandina allegata.