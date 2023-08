Deve rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale il ventunenne del Ghana, disoccupato, senza fissa dimora che, l’altra mattina nel centro di Naro, in evidente stato di alterazione psico-fisica, prima ha creato scompiglio nei pressi di bar e altre attività commerciali, e alla vista dei carabinieri, avvicinatisi nel tentativo di tranquillizzarlo, ha urlato frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo degli uomini in divisa, e utilizzando alcune pietre, ha colpito ripetutamente la Jeep di servizio, mandando in frantumi il parabrezza, per poi darsi a precipitosa fuga.

Il protagonista del parapiglia è stato immediatamente rintracciato, bloccato e dichiarato in stato di arresto dalle parti di via Vanelle. Dopo le formalità di rito, su diposizione del magistrato di turno titolare del fascicolo immediatamente aperto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione dell’Arma di Licata. La vicenda ha avuto inizio, poco prima di mezzogiorno, quando l’immigrato, ha iniziato ad infastidire esercenti e passanti in piazza Roma.