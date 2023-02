Furto in una farmacia, portati via i soldi dalla cassa

Ignoti ladri hanno messo a segno un furto in una farmacia di via Francesco Crispi, in zona Itria, Favara. Sono riusciti a forzare la porta d’ingresso, e a rubare i soldi lasciati in cassa: circa 450 euro. Nient’altro è stato toccato. La scoperta, questa mattina, all’apertura dell’attività. Sul posto accorsi i carabinieri della locale Tenenza che dopo un sopralluogo hanno avviato le indagini. Sempre nella notte a Favara è stata rubata una Fiat Punto, poi utilizzata per compiere un altro furto, questa volta di carburante e attrezzi di lavoro. Nei giorni scorsi, forse gli stessi ladri, hanno razziato varia merce da un negozio per la vendita di prodotti di bellezza, in fase di allestimento e di prossima apertura, di via Kennedy.