Il tetto non è riuscito a sopportare il peso della cisterna d’acqua, e all’improvviso il soffitto è piombato sul pavimento di casa. Non ci sono stati feriti a causa del crollo perché i proprietari non erano a casa nell’esatto momento del cedimento. Tutto quanto è avvenuto l’altra sera, in uno stabile, di via Generale Cascino, nel centro abitato di Ravanusa.

La porzione di soffitto si è staccata riversando a terra, calcinacci e detriti. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della Stazione di Ravanusa e il personale dell’Utc del Comune cittadino. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l’area interessata.

