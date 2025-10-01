Un incendio ha devastato un capanno rurale, adibito a deposito di attrezzi e materiali agricoli, nelle campagne di Calamonaci. Il fondo appartiene ad un muratore sessantenne del posto. Nella zona sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Circa quattro ore di lavoro sono occorse per domare le fiamme. La segnalazione della struttura avvolta dal fuoco è giunta al 112 nelle ore notturne.

I pompieri, idranti alla mano, hanno dovuto lavorare incessantemente per aver ragione delle fiamme e successivamente mettere in sicurezza l’area interessata. Non sono state trovate bottiglie sospette, né inneschi. Subito dopo i militari hanno informato la Procura di Sciacca, che ha aperto un fascicolo. Al momento sono in corso indagini, al fine di risalire alle cause del rogo e se accertata la natura dolosa, individuare il movente del gesto. L’ipotesi investigativa privilegiata è quella de rogo doloso.

