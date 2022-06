C’è ottimismo sulla riapertura della Scala dei Turchi. Le parole del comandante della capitaneria empedoclina

C’è ottimismo sulla riapertura della Scala dei Turchi. Il comandante della capitaneria empedoclina, Fabio Serafino, è speranzoso sul fatto che, nel corso della stagione estiva, “si possa arrivare ad una fruibilità del sito contingentata.” Lo ha detto questa mattina, primo giugno, in occasione della conferenza stampa per presentare la nuova ordinanza di sicurezza balneare. “Una parte della Scala dei Turchi è in sicurezza- dice Serafino- ci sarebbero i presupposti per una fruizione contingentata ma ci sono enti amministrativi preposti e coinvolti in questi passaggi”. Per quanto riguarda l’ordinanza è prevista la regolamentazione della balneazione e delle attività ludico diportiste. “C’è un provvedimento ad hoc- spiega il comandante- da parte della capitaneria di porto empedoclina. Per quanto riguarda l’ordinanza di sicurezza balneare abbiamo razionalizzato alcuni passaggi per essere ancor più chiari rispetto alle norme di sicurezza stabilite.”