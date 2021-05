C’è l’ufficialità: la Sicilia da lunedì 17 maggio in zona gialla.

C’è l’ufficialità: la Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Lo ha comunicato il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. «Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare – commenta il governatore – e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino».Con il passaggio in zona gialla sarà possibile tornare a prendere un caffè seduti al bar, oppure pranzare al ristorante ma, anche qui, con le dovute regole e all’esterno. Non sarà possibile consumare all’interno e al tavolo si potrà essere massimo in quattro persone non conviventi.

Nei centri commerciali le attività nelle giornate festive e pre-festive sono chiuse, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.Gli spostamenti tra regioni gialle sono liberi e non serve l’autocertificazione.

Coprifuoco , al momento, sempre valido in tutte le zone dalle 22 alle 5 del mattino successivo.