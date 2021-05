Volley, ultime rifiniture per Aragona verso l’esordio nei playoff (VIDEO)

Ultima rifinitura per la Pallavolo Aragona in vista dell’esordio nei playoff promozione verso la serie A2. Domenica 16 maggio, al PalaGrotte di Castellana Grotte, la Seap Dalli Cardillo Aragona affronterà il Castellana Noci in gara 1 nel primo turno dei play off per la promozione in Serie A2. La partita inizierà alle 17:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona. Presentano la partita coach Massimo Dagioni, l’opposto Sara Stival, la schiacciatrice Elena Cappelli e il libero Federica Vittorio. Le interviste video