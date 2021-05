Calcio, un fine settimana di Serie D

In campo domenica alle 16. Quindici anticipi al sabato. Monterosi-Muravera in diretta su Sportitalia, Fc Messina-Acireale su Fb LND

Sarà un fine settimana di grande Serie D quello in programma sabato e domenica 15 e 16 maggio. Alle 16.00 si giocano le partite valevoli per la 29^ giornata dei Gironi D, E, F, G e I, la 30^ dell’H, la 31^ del B, la 33^ dell’A e C. La giornata si apre con quindici anticipi al sabato allo stesso orario.

Gli anticipi di sabato: Arconatese-Sestri Levante, Castellanzese-Derthona, Saluzzo-Bra (A), Mestre-Luparense, Union Feltre-Adriese (ore 15.00), San Giorgio Sedico-Manzanese, Trento-Bolzano (C), Bagnolese-Mezzolara (D), Foligno-Trastevere (16.30) al “Pietro Palmieri” di Bevagna (Pg), Pianese-Montevarchi, Sangiovannese-Cannara, Siena-San Donato Tavarnelle (15.00), Tiferno Lerchi-Montespaccato (E), Nocerina-Insieme Formia (G) e Santa Maria Cilento-Rende (I).

I cambi di orario: alle ore 15.00 prendono il via Lavagnese-Pontdonnaz, Vado-Fossano (A), Ambrosiana-Chions (C) e Monterosi-Muravera (G).

I cambi di campo: Carbonia-Arzachena si gioca all’ “Is Collus” di Santadi (Ca).

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Sanremese-Imperia (A), Fiorenzuola-Progresso e Sammaurese-Rimini (D), Aprilia-Real Giulianova (F), Sorrento-Brindisi (H) e Dattilo-Città S. Agata (I).

Domenica 16 maggio alle 15.00 Sportitalia trasmetterà in diretta la partita della 29^ giornata del girone G Monterosi-Muravera. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Giuliano Melosi.

La sfida del girone I tra l’Fc Messina e l’Acireale sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club peloritano.

Guarda la GOL COLLECTION e la TOP 5 GOL dell’ultima giornata

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.