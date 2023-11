Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari ha firmato il Daspo urbano per tre giovani di Favara che sarebbero coinvolti alla maxi rissa fra il 28 e il 29 ottobre in piazza Dante, nei luoghi della movida canicattinese. Per i tre, tutti ventenni, in piazza Dante a Canicattì, per i prossimi due o tre anni, non potranno rimetterci piede. Le ultime misure sono state notificate agli interessati dai poliziotti del Commissariato di Canicattì. Sale a quindici il numero dei giovani individuati per avere preso parte alla rissa.