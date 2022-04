La bontà del dolce simbolo di Favara suscita curiosità e interesse, scatenando una serie di domande sugli ingredienti, l’origine e la lavorazione. C’è anche l’Agnello Pasquale di Favara alla Bit di Milano, una ricetta che custodisce una lunga tradizione. Il tipico dolce di Favara è stato presentato come “star” alla Borsa Internazionale del Turismo. Il turismo globale è costituito da molteplici eccellenze e il territorio agrigentino è ricchissimo di beni culturali materiali e immateriali. L‘agnello è fatto di tre componenti principali: mandorle, pistacchio e zucchero. Questo dolce originale e raffinato ora, a Favara, viene prodotto tutto l’anno nel paese che è riconosciuto quale “Città dell’Agnello Pasquale”. “Noi proponiamo un turismo ricco di emozioni e stimoli per tutti i sensi”, dice il favarese Antonio Liotta che annuncia: “ Da mercoledì 13 sino a sabato 16 aprile il turista che arriverà in Sicilia potrà partecipare alla XXIV sagra dell’Agnello Pasquale”.