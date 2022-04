Gal Sicilia centro meridionale: al via bando per investimenti

Si è svolta nei giorni scorsi a Canicattì, nella sala riunioni di Palazzo Stella, l’assemblea dei Sindaci soci del Gal Sicilia Centro Meridionale. All’incontro, tenutosi principalmente per illustrare i contenuti del Bando di imminente pubblicazione (Misura 7.5), riguardante il sostegno a investimenti di fruizione pubblica in informazioni turistiche, infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, si è discusso anche della riapertura dei termini della Misura 10.7.1 del PO FESR per l’utilizzo delle somme residue a favore dei Comuni soci/partners. All’incontro erano presenti Sindaci e Assessori dei 13 comuni afferenti al Gal Sicilia Centro Meridionale. Presenti per il Comune di Licata il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Cultura Violetta Callea. “Nell’ambito della rete dei comuni portata avanti dal Gal Sicilia Centro Meridionale – è il commento dell’Assessore Callea – abbiamo ribadito la volontà dell’Amministrazione Comunale di valorizzare le specificità dei singoli territori nell’ottica di una comune crescita culturale e socio-economica. Abbiamo deciso di puntare sulla rete di atelier multimediali della conoscenza per valorizzare i beni bibliografici e archivistici del territorio e far conoscere il notevole patrimonio culturale custodito nelle nostre biblioteche e nei nostri archivi. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è sempre quello di dare una giusta e degna collocazione alla memoria storica della Città di Licata – conclude Callea –rendendola fruibile all’interno di un unico contenitore culturale individuato nell’ex Convento del Carmine”.