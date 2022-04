Ha rubato due auto, acciuffato l’autore

Ha rubato due automobili in pieno centro, durante la notte a Licata, ma è stato ripreso, e incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, e dalle impronte digitali lasciate sui mezzi di cui si era appropriato. I poliziotti del Commissariato di Licata, guidati dal vice questore Casare Castelli, e collaborati dal personale della Scientifica, hanno individuato l’autore. Si tratta di un pluripregiudicato licatese di 50 anni, denunciato in stato di libertà per furto e ricettazione.

Le indagini sono scattate a seguito delle denunce di furto delle due auto. Quindi dono state subito acquisite le immagini delle telecamere, sia private che di esercizi commerciali, collocate nei pressi dei luoghi dei furti, e successivamente sono state effettuati gli accertamenti, da parte della polizia Scientifica su una delle auto rubate, che è stata rinvenuta dalle pattuglie del Commissariato durante una perlustrazione del territorio licatese.

Il veicolo era stato presumibilmente nascosto per potere essere recuperato successivamente. La polizia scientifica ha rinvenuto sul mezzo alcune impronte digitali che sono state poi utilizzate per gli accertamenti tecnici, che hanno dato esito positivo.