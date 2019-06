Le regole base del blackjack

Il blackjack è uno dei giochi di carte più amati nel panorama dei giochi da casinò. Apprezzato da giocatori di tutte le età e di tutto il mondo, questo gioco, reso celebre da libri e film, si trova anche nei principali casinò digitali sotto forma di blackjack online.

Per giocare a blackjack vengono utilizzati da uno o 8 mazzi standard da 52 carte mescolati insieme. In questo gioco il seme e il colore delle carte non hanno alcuna importanza: si prende in considerazione soltanto il valore numerico.

Le carte numerate da 2 a 10 mantengono il loro valore. Tutte le figure valgono 10. Gli assi valgono 1 oppure 11. Una mano composta da carta di valore 10 ed un asso prende il nome di Blackjack e rappresenta numericamente il valore più alto realizzabile, cioè 21. Il valore che si attribuisce all’asso è a discrezione del giocatore: se una mano è composta da un asso e un 8 conviene considerarlo un 11 (11 + 8 = 19, un buon punteggio), mentre in una mano composta da Asso e 6 conviene considerarlo uno (6 + 1 = 7) per poter chiedere un’altra carta alla casa.

Pagamento delle vincite nel blackjack

Nel blackjack le puntate vincenti vengono pagate 1:1 (scommettendo 10€ in caso di vincita, il giocatore riceve 20€, di cui 10€ di vincita utile). Qualora si verifichi vincita con un blackjack (asso e re, regina, fante o 10) la puntata viene pagata 3:2. (scommettendo 10€ dunque il giocatore riceve 25€, di cui 15€ come vincita utile). Nel caso in cui banco e giocatore abbiano lo stesso punteggio, anche in caso di blackjack, la partita finisce con un pareggio e al giocatore viene restituita l’intera somma investita nella puntata.

Blackjack: svolgimento del gioco

L’inizio della partita è preceduto dalla puntata del giocatore il quale deve collocare l’ammontare di fiches desiderato nell’apposita casella sul tavolo. Effettuata la puntata, il gioco può avere inizio e le carte vengono distribuite. Banco e giocatore ricevono due carte: quelle del giocatore sono entrambe scoperte, mentre una di quelle del banco è coperta. Al giocatore non resta quindi che ipotizzare quale possa essere il punteggio del banco.

Arrivati a questo punto il giocatore può scegliere se chiedere un’altra carta. Nel caso opti per questa scelta, questi riceve una ulteriore carta, il cui punteggio si somma a quello delle due carte della mano di apertura. Questa azione può essere fatta più di una volta a patto che il punteggio non superi il 21. Se il giocatore sballa la mano è considerata perdente. In alternativa il giocatore può decidere di fermarsi (stare) chiudendo la mano con il punteggio attuale senza ulteriori azioni.

Quando il giocatore ha concluso il suo turno e il suo punteggio è deciso, spetta al banco mostrare la sua carta coperta. Il banco non ha totale libertà di scelta, ma deve seguire due regole: se il suo punteggio è inferiore a 17, è costretto a chiedere ulteriori carte finché il punteggio non è uguale o superiore a 17. Nel caso il punteggio del banco sia uguale o superiore a 17, questo deve stare. Successivamente si confrontano i punteggi del banco e del giocatore. Se nessuno dei due ha sballato e quindi perso la mano, il punteggio più alto decreta il vincitore.

Blackjack, split, double down e assicurazione

Le partite di blackjack presentano anche situazioni particolari che possono alterare il regolare svolgimento del gioco. Esaminiamo quali sono:

Il giocatore fa Blackjack: in questa circostanza, se la carta scoperta del banco non è un asso, la partita termina immediatamente e la vincita viene pagata 3:2 al giocatore.

Lo Split, (divisione): se il giocatore ha nella mano di apertura due carte di uguale valore (una coppia), può decidere di dividerle in due mani separate. Ciò richiede il pagamento di una puntata aggiuntiva uguale a quella iniziale. Le due mani sono indipendenti.

Il Double Down (raddoppio): prima di chiedere una carta addizionale oltre alle due di apertura, al giocatore viene data la possibilità di raddoppiare la puntata già effettuata. Se opta per questa scelta, al giocatore viene distribuita una ed una sola carta in più, dopodiché in ogni caso il suo turno termina.