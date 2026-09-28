Catania è ancora alle prese con i disagi provocati dalla cenere dell’Etna. E Agrigento torna a porsi la stessa domanda: perché non ha ancora un aeroporto?

La sospensione dei voli e i dirottamenti hanno costretto passeggeri e compagnie a riorganizzare i collegamenti, mentre gli altri scali siciliani hanno dovuto assorbire parte del traffico.

È un problema di sicurezza, prima di tutto. Ma è anche la dimostrazione di quanto sia importante una rete aeroportuale capace di offrire alternative quando uno scalo diventa indisponibile.

Per Agrigento, l’alternativa potrebbe avere un nome preciso: la Piana di Licata, l’area individuata per realizzare il nuovo aeroporto della provincia.

Un progetto che è andato avanti

Dopo anni di ipotesi, il progetto ha compiuto nuovi passi. Il dossier è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e aggiornato con gli approfondimenti tecnici ed economici richiesti. Nel 2026 sono stati consegnati ulteriori elaborati, compreso il business plan.

Il progetto è quindi più concreto rispetto al passato, ma non significa che l’opera sia già finanziata.

Il nuovo Piano nazionale degli aeroporti è ancora nel suo iter e restano da definire questioni decisive: risorse, finanziamento, autorizzazioni e tempi di realizzazione.

Per Agrigento sarebbe una svolta territoriale

Il valore di uno scalo nella Piana di Licata andrebbe ben oltre la possibilità di prendere un aereo vicino casa.

Significherebbe ridurre l’isolamento geografico della provincia, rendere più semplice raggiungere Agrigento dall’Italia e dall’estero e facilitare gli spostamenti di residenti, lavoratori e imprese.

Per il turismo potrebbe voler dire ampliare i flussi oltre la stagione estiva. Per le attività economiche, maggiore accessibilità significa anche più possibilità di attrarre investimenti e collegarsi ai mercati.

E per la Sicilia significherebbe aggiungere un nuovo nodo a una rete oggi concentrata soprattutto su pochi aeroporti.

Il progetto, dunque, non riguarda soltanto un aeroporto. Riguarda il ruolo che Agrigento vuole avere nella Sicilia dei prossimi anni.

La Piana di Licata diventerà finalmente la porta d’ingresso aerea dell’Agrigentino, oppure resterà ancora una volta il luogo di un aeroporto che non decolla?

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