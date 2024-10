Siamo alle battute finali della quarta edizione di Agrigento Cooking Show, il contest regionale di cucina e video promozionali dedicato alla Sicilia, ideato dal videomaker Marco Gallo per valorizzare le tradizioni culinarie delle sette province coinvolte. Il 29 ottobre, presso il centro commerciale Città dei Templi, Catania sarà la protagonista con due ristoranti in gara per il titolo: l’Osteria Il Bell’Antonio e l’Osteria 4 Archi di Milo. A contendergli il premio, anche il ristorante Le Terrazze di Agrigento.

I dieci concorrenti hanno presentato i loro piatti a una giuria enogastronomica, mentre un’altra giuria, composta da esperti del settore audiovisivo, ha valutato i dieci video in gara. La somma dei voti ha portato alla selezione dei tre finalisti. I ristoranti catanesi proporranno un primo piatto tradizionale: la pasta alla catanese e la pasta cu trunzu, mentre il ristorante agrigentino presenterà un raffinato tonnetto con fave e finocchietto.

La giuria sarà presieduta da Mario Ciulla di Granofino, insieme a ospiti d’eccezione come Giorgio Barchiesi del programma “Giorgione, orto e cucina” di Gambero Rosso, e Vincenzo Candiano, chef stellato della Locanda Don Serafino, insieme a Salvatore Gambuzza, Giuseppe Bonsignore e Giovanni Montemaggiore. L’evento, che avrà inizio alle ore 18, sarà presentato da Angelo Palermo e includerà stand e degustazioni gratuite nell’area food offerte dai partner di Agrigento Cooking Show. Molto soddisfatto il patron dell’evento Marco Gallo: “Abbiamo lavorato per mesi a questo evento con Mario Ciulla, che ringrazio sempre, insieme ai videomaker e tutti coloro che hanno reso possibile il coinvolgimento di 7 province, un grande ospite come Giorgione ed uno chef stellato in giuria come Vincenzo Candiano. Ci sono bellissimi video che stanno ottenendo numeri molto alti e questo serve a promuovere la cucina siciliana ed i nostri meravigliosi territori, il tutto grazie esclusivamente al supporto dei privati. Ringrazio, inoltre, la direttrice del centro commerciale Elisa La Rocca per aver sposato il progetto ed averci concesso lo spazio per la finale.”

