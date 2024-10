Notte di fuoco nel quartiere di Fontanelle. In via Cigna, nei pressi del campo sportivo, sono state devastate dalle fiamme due auto, mentre nella vicina via Alessio Di Giovanni una motopae. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, polizia e carabinieri. La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto due diversi, al momento, fascicoli d’inchiesta che vengono coordinati dal sostituto procuratore di turno.

Verso alle 23,30 di ieri i pompieri e i militari dell’Arma della sezione Radiomobile sono accorsi in via Alessio Di Giovanni per il rogo di una Ape Piaggio di proprietà di un sessantaquattrenne. Spente le fiamme, vigili del fuoco e carabinieri hanno subito accertato che all’interno dell’abitacolo del piccolo mezzo c’erano dei pezzi di carta. Spetterà alle indagini fare chiarezza sull’accaduto.

In via Cigna sono state, invece, avvolte e devastate dalle fiamme due autovetture: una Fiat Grande Punto, di proprietà di un disoccupato quarantenne, e una Opel Corsa, di una casalinga trentottenne. Anche in questo caso, raccolto l’allarme giunto al 112, nei pressi del campo sportivo di Fontanelle, sono giunti i pompieri e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. I primi hanno domato l’incendio, prima che si estendesse ulteriormente, mentre gli agenti hanno avviato le indagini.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottiglie sospette. Le cause dell’incendio sono ancora in corso d’accertamento.

