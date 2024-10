Una trentasettenne di Palma di Montechiaro e i suoi due figlioletti di 6 e 3 anni sono stati travolti e uccisi da un’auto in corsa mentre si trovavano sul marciapiede, a Esslingen, una cittadina tedesca di quasi centomila abitanti a sud-ovest di Stoccarda.

Secondo la stampa tedesca le vittime sono Antonella Ribisi e i piccoli Alessio e Gabriel. La donna – secondo la ricostruzione – come ogni martedì, stava accompagnando i figli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto. Un cinquantaquattrenne avrebbe perso il controllo della sua Audi Q3 travolgendo mamma e figli.

Per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Alcuni testimoni avrebbero anche accusato dei malori dopo aver visto la scena. Il conducente dell’auto, che è stato trasportato in ospedale per lievi ferite, adesso è indagato per omicidio colposo. (La foto di Antonella Ribisi pubblicata dal quotidiano Bild).

