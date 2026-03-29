L’Akragas si qualifica per la semifinale di Coppa Italia di Promozione. Il ritorno in casa dell’Orlandina finisce in parità 1-1, ma la squadra agrigentina forte del 3-1 dell’andata passa il turno. Partita difficile, con l’Orlandina in vantaggio nel primo tempo con la rete di Frisenda al 35′. L’Akragas soffre un po’. Nella ripresa esce il vero Gigante, reagisce e trova il pareggio al 83’ con il gol di Casucci.
Tabellino. Formazione Orlandina: Caserta – Galati – Ditale – Venuto – Sombra – Iuculano – Pratico – Nibali – Giaimo – Frisenda – Calabrese. Allenatore: Roberto Letizia. A disposizione: Scinaldi – Scaffidi – Venuto – Calanni – Serio – Perlungo – Merendino – Galipo – Lenzo
Formazione Akragas Slp: Cagnina – Cammilleri – Vizzini – King – Cipolla – Messina – Marrone – Gatto – Unniemi – Casucci – Ten Lopez. Allenatore: Sebastiano Catania. A disposizione Akragas Slp: Manna – Ferotti – Rizzo – Di Girolamo – Tripoli – Di Mora – Tavella – Fragapane – Vitelli
Reti Orlandina: 35′ Frisenda; Akragas Slp: 84′ Casucci
Sostituzioni Orlandina: Ditale (Serio) – Giaimo ( 90′ Venuto ); Sostituzioni Akragas: Marrone (75′ Vitelli) – Cammilleri (89′ Ferotti) – Vizzini ( 45′ Rizzo)
Arbitro: Fabrizio Ferlazzo di Palermo; Assistenti: Francesco Rao di Messina e Calogero Milioto di Agrigento
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