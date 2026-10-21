Arriva il comunicato ufficiale del CastrumFavara: la sfida contro la Reggina, inizialmente prevista per domenica 25 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre alle ore 14:30.
La decisione è arrivata in seguito alle disposizioni della Prefettura di Agrigento, per ragioni di ordine pubblico legate all’organizzazione della Fiera d’Ottobre,. Il Dipartimento Interregionale della LND ha quindi ufficializzato lo spostamento della gara.
Nei prossimi giorni sarà attivata la vendita online dei biglietti per i diversi settori dello stadio.
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