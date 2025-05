Domenica prossima lo stadio “Giovanni Bruccoleri” di Favara sarà teatro di un derby siciliano ad altissima tensione tra CastrumFavara e Licata, valido per i play out di Serie D. La partita è definita “fratricida” perché decreterà chi tra le due squadre manterrà la categoria e chi, invece, retrocederà in Eccellenza.

Al CastrumFavara, grazie al miglior piazzamento in classifica, basterà anche un pareggio per salvarsi e restare in Serie D.

Il Licata, invece, è obbligato a vincere per evitare la retrocessione.

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si giocheranno i tempi supplementari; solo se persiste la parità, si considererà salvo il CastrumFavara per via del miglior piazzamento in campionato.

Nonostante la recente sconfitta contro il Santa Agata, l’ambiente favarese si presenta unito e compatto. Mister Infantino e il suo staff stanno preparando la gara con grande intensità, consapevoli dell’importanza della posta in palio: in novanta minuti si decide il destino di un’intera stagione sportiva. La vittoria in casa manca da cinque mesi, e la squadra è determinata a interrompere questo digiuno proprio davanti ai propri tifosi.

La prevendita dei biglietti partirà nelle prossime ore e si prevede il tutto esaurito, segno dell’altissima attesa che circonda il match.

L’auspicio è che anche i tifosi del Licata possano assistere alla partita in un clima di grande sportività, come spesso avviene nei derby isolani.

La partita rappresenta un evento sentito non solo per la posta in palio, ma anche per la rivalità e il coinvolgimento delle due comunità.

La stagione di Serie D vede diverse squadre siciliane impegnate nella lotta salvezza. I play out di quest’anno sono particolarmente accesi, con CastrumFavara, Licata, Acireale e Sant’Agata protagoniste di derby che decidono il futuro delle rispettive società.

Il CastrumFavara è reduce da una stagione altalenante, ma ha saputo mantenere un buon mix di gioventù ed esperienza, che potrebbe rivelarsi decisivo in una sfida così tesa.

Il Licata, dopo una vittoria netta contro il Pompei e risultati altalenanti, arriva a questa sfida con l’obbligo di vincere e la pressione di non poter sbagliare.

CastrumFavara-Licata sarà una sfida senza appello, con i padroni di casa che possono contare su due risultati su tre e il Licata costretto a giocarsi il tutto per tutto. L’atmosfera si preannuncia caldissima, con una cornice di pubblico da grandi occasioni e la speranza che prevalga lo spirito sportivo, in una giornata che deciderà il destino calcistico di due piazze storiche dell’Agrigentino.

