All’Azienda sanitaria Provinciale di Agrigento sono stati assegnati 182.504,50 euro, da impiegare in attività specifiche coordinate dal Dipartimento di Salute Mentale destinati al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico. Un bando pubblico dell’Asp appena pubblicato selezionerà enti del terzo settore in grado di attuare interventi mirati alla riabilitazione sociale delle persone affette da GAP. L’avviso si rivolge a associazioni ed enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore, con esperienza specifica nel sovraindebitamento e nelle crisi da impresa. Il progetto ha una durata di un anno e un budget di 165.000 euro, che coprirà il personale professionale coinvolto: avvocato, consulente finanziario, psicologo, assistente sociale e collaboratore amministrativo. Le domande vanno presentate emtro le ore 12 del 15 maggio 2025.

Le attività includeranno consulenza legale gratuita, educazione finanziaria, apertura di sportelli informativi e supporto psicologico. L’obiettivo è fornire strumenti concreti alle persone e alle famiglie colpite da giuoco d’azzardo patologico, promuovendone il reinserimento sociale.

Tra le priorità c’è la lotta al sovraindebitamento, una delle principali conseguenze del gioco compulsivo. Le famiglie potranno accedere a consulenze gratuite per avviare le procedure di risanamento del debito, con l’accompagnamento di esperti.

Gli enti interessati dovranno inviare la propria candidatura via PEC, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito dell’ASP di Agrigento. La documentazione deve essere completa, firmata digitalmente e accompagnata da tutti i requisiti previsti. Per ogni altra informazione, consultare il sito web dell’Asp di Agrigento.

In un contesto sociale sempre più fragile, il giuoco d’azzardo patologico rappresenta una minaccia concreta alla salute pubblica. Riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria dipendenza comportamentale, questo disturbo colpisce non solo il singolo individuo, ma interi nuclei familiari, con ripercussioni economiche, psicologiche e relazionali. Il disturbo da giuoco d’azzardo patologico (GAP) è caratterizzato da un comportamento compulsivo e incontrollato nei confronti del gioco. Chi ne è affetto spesso nega il problema, accumula debiti, perde lavoro e affetti. Le famiglie vivono in un clima di ansia e sofferenza continua, con ricadute anche sulla salute mentale.

Per rispondere a questa emergenza, il legislatore ha istituito nel 2015 il Fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico, con l’obiettivo di finanziare interventi di prevenzione, cura e reinserimento. I fondi vengono gestiti dalle Regioni, che programmano annualmente le azioni da intraprendere.

Nel 2021 la Regione Siciliana ha ottenuto 3.546.400 euro dal Ministero della Salute, destinati al contrasto del GAP.

Una parte significativa dei fondi è stata destinata, all’ASP di Agrigento, per esempio, a cui sono stati assegnati 182.504,50 euro,

