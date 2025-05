Domenica 1° giugno 2025, all’interno del suggestivo Giardino di Casa di Mammì, sito nella storica Villa Rosalia Portolano, verrà allestita una Mostra Estemporanea di Pittura, una manifestazione che si inserisce nel calendario di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia (via Panoramica dei Templi 2, Agrigento) a Bonamorone, vuole offrire ad artisti, appassionati e cittadini un’occasione di incontro con l’arte en plein air, all’ombra dei templi e con lo sguardo rivolto alla memoria culturale della città.

L’evento è in programma per domenica 1° giugno 2025, con inizio alle ore 10:00. La location scelta – via Panoramica dei Templi 2, Agrigento – non è casuale: il Giardino di Casa di Mammì è parte della Villa Rosalia Portolano, luogo simbolico legato alla famiglia della moglie di Luigi Pirandello, Antonietta Portolano. Il giardino, immerso nel verde del Parco Archeologico della Valle dei Templi, diventa per un giorno atelier a cielo aperto, dove artisti potranno dipingere circondati dalla storia e dalla bellezza naturale.

Il tema della mostra è l’identità culturale agrigentina. Gli artisti partecipanti saranno invitati a interpretare visivamente uno dei tanti aspetti che compongono l’anima della città. Le categorie di ispirazione proposte spaziano dalla letteratura al mito, dalla storia al folklore, dal paesaggio alla memoria collettiva, fino a personaggi illustri come Antonietta Portolano. Una scelta che intende valorizzare il legame tra la città e la sua narrazione, passata e presente.

Tra le figure suggerite, risalta proprio Antonietta Portolano, donna di cultura e sensibilità artistica, la cui biografia si intreccia con quella del celebre drammaturgo Luigi Pirandello. Omaggiarla in questo contesto significa restituire voce a una presenza spesso rimasta ai margini della storia ufficiale, ma fondamentale nella costruzione di una memoria affettiva e culturale.

La giornata sarà scandita in tre momenti principali, pensati per coinvolgere pubblico e artisti in un’esperienza completa.

Creazione delle opere en plein air

Dalle 10:00 alle 16:00, i partecipanti realizzeranno le proprie opere direttamente nel giardino. Un’occasione di confronto diretto con il pubblico, ma anche di immersione totale nell’ambiente naturale e culturale circostante.

Alle 18:00 si terrà la presentazione ufficiale delle opere, con interventi di critici e studiosi d’arte. Tra i presenti, il Prof. Beniamino Biondi, la Dott.ssa Gabriella Costantino e la Dott.ssa Rita Ferlisi, che offriranno letture critiche e approfondimenti sul significato delle opere. A seguire, un’asta pubblica in cui sarà possibile acquistare i quadri realizzati. Parte del ricavato sarà destinato al sostegno delle attività sociali e culturali dell’Associazione Villa Rosalia.

L’evento sarà arricchito da due proposte culturali collaterali, pensate per offrire al pubblico ulteriori spunti di riflessione.

Una selezione di opere del maestro Bruno Caruso, tra i più noti pittori siciliani del Novecento, sarà esposta per tutta la giornata, grazie alla collaborazione con una galleria d’arte di Palermo. Parallelamente, sarà attivo uno spazio libri curato da VGS Libri di Agrigento, partner culturale dell’iniziativa, che proporrà testi dedicati alla storia, all’arte e alla cultura siciliana.

Per tutti gli artisti interessati, è possibile iscriversi entro il 20 maggio 2025 scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 4366133. La partecipazione richiede un contributo simbolico di 15 euro, che comprende colazione, pranzo e accoglienza. Un piccolo gesto per garantire una giornata serena e ben organizzata a tutti i partecipanti.

La Mostra Estemporanea di Pittura si rivolge sia ad artisti professionisti che ad appassionati, valorizzando il dialogo tra diverse forme di espressione artistica. Un invito a mettersi in gioco, a condividere il proprio sguardo e a contribuire alla narrazione visiva di una città che, oggi più che mai, desidera raccontarsi attraverso l’arte.

