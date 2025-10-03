Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, esprime il proprio plauso e la massima soddisfazione per gli esiti della riunione del Tavolo di coordinamento su immigrazione e asilo, svoltasi presso il Ministero dell’Interno, alla presenza del prefetto Rosanna Rabuano e del delegato Anci all’Immigrazione, Gianguido D’Alberto. La conferma, da parte dell’Amministrazione centrale, dell’integrale copertura finanziaria delle risorse anticipate dai Comuni per gli anni 2023, 2024 e 2025 in relazione all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rappresenta un risultato fondamentale e un segnale concreto di attenzione nei confronti dei territori.

“Si tratta – sottolinea il sindaco Castellino – di un passo avanti decisivo, che riconosce l’impegno e il sacrificio dei Comuni italiani, da sempre in prima linea nella gestione dell’accoglienza, e che rafforza la tenuta sociale delle nostre comunità. Accogliamo con grande favore anche l’impegno ad estendere e potenziare il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), rendendolo sempre più strutturato ed efficace, soprattutto per i minori, la cui tutela rappresenta una priorità assoluta”. Castellino ha inoltre rimarcato l’importanza della volontà ministeriale di coinvolgere maggiormente le Regioni e i servizi sanitari territoriali, “a garanzia di una presa in carico più completa e qualificata delle vulnerabilità”.

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, all’Anci, al delegato D’Alberto e al prefetto Rabuano “per aver trovato la copertura totale del servizio e per il lavoro svolto con determinazione e senso istituzionale”. “Come Comune di Palma di Montechiaro – conclude – continueremo a fare la nostra parte con responsabilità e spirito di servizio, confidando che queste misure possano garantire risorse adeguate, equità e sostenibilità per tutte le amministrazioni locali”.

