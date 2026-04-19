Un percorso inedito, affascinante e per certi versi spiazzante: è questo lo spirito de “La Girgenti del Grand Tour”, l’iniziativa promossa da Minerva Aps che si terrà il prossimo 26 aprile nel centro storico di Agrigento. L’itinerario, guidato dallo scrittore Beniamino Biondi, accompagnerà i partecipanti in un racconto itinerante dedicato allo sguardo dei viaggiatori stranieri tra Settecento e Ottocento, protagonisti del celebre Grand Tour. Se la Valle dei Templi ha da sempre suscitato entusiasmo e ammirazione nei resoconti dei viaggiatori europei, ben diverso è stato il giudizio riservato alla città di Agrigento, spesso descritta con toni duri, cupi e persino provocatori.

Ed è proprio questa la chiave originale dell’iniziativa: riscoprire Agrigento attraverso le parole — talvolta impietose — di grandi autori e viaggiatori come Johann Wolfgang von Goethe, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Ferdinand Gregorovius, oltre a De Sayve, Bourquelot, Riedesel, Münter e Simond. Ne emerge un ritratto sorprendente e controcorrente: Agrigento viene definita da Tommasini come «indicibilmente misera e triste», mentre Maupassant arriva a descriverla come «il regno di Satana». Ancora più tagliente il giudizio di Bourquelot, che parla degli agrigentini come di un popolo «di ignoranza proverbiale».

«Questi testi — sottolinea Beniamino Biondi — rappresentano una fonte preziosa per la memoria di Agrigento, ma anche uno strumento fondamentale per confrontarsi con la città di oggi, nelle sue sorprendenti continuità e nelle profonde trasformazioni che ha attraversato nel tempo». Attraverso questi racconti, il percorso offrirà una lettura critica e affascinante della città, mettendo in dialogo passato e presente e invitando i partecipanti a interrogarsi su come Agrigento sia stata percepita nei secoli e su quanto di quelle descrizioni sopravviva ancora oggi, tra stereotipi, realtà e trasformazioni.

“La Girgenti del Grand Tour” è un’esperienza culturale immersiva che intreccia letteratura, storia e identità urbana, restituendo al centro storico una narrazione nuova, capace di sorprendere anche chi crede di conoscerlo già.

Info costi e prenotazioni: WhatsApp al numero 328 182 8905. POSTI LIMITATI.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp