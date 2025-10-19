Al Bruccoleri di Favara si è giocato in un clima surreale la gara Castrum Favara-Ragusa, per il ritrovamento nei pressi di Cannatello del corpo senza vita di Marianna Bello, dispersa tra le acque del vallone di Favara dopo il violento nubifragio del primo ottobre. I tifosi della Curva Nord, all’ ingresso delle squadre in campo, hanno esposto lo striscione con la scritta “Riposa in pace Marianna”.

La società oggi ha disposto la non trasmissione di musica allo stadio prima dell’inizio della partita e durante l’intervallo in segno di lutto ed ha espresso, con un comunicato, la vicinanza alla famiglia Bello-Salamone. Per la cronaca la formazione favarese ha superato con una bella prova il Ragusa per due reti a zero con il gol di Tripicchio al 52′ e Leone all’88.

Risultati del campionato di Serie D – Girone I – 8° Giornata: Castrum Favara – Ragusa 2-0; Gelbison- Vibonese 0-2; Milazzo – Città Di Acireale 2-3; Nissa – Savoia 1-0; Paternò – Nuova Igea Virtus 0-2; Reggina – Vigor Lamezia Vigor 0-1; Sambiase – Messina 1-1; Città Di Gela – Athletic Club Palermo 0-1; Enna – Sancataldese 1-0.

Classifica Serie D – Girone I: Nuova Igea Virtus, Vibonese e Nissa 15; Savoia, Sambiase e Athletic Club Palermo 13; Castrum Favara 11; Città Di Gela, Gelbison e Vigor Lamezia 10; Milazzo; Sancataldese, Reggina, Città Di Acireale ed Enna 8; Paternò 6; Ragusa 4; Messina (-14) -1.

