“Il successo di Onde Rosa è un traguardo che desidero condividere con chi è stato al mio fianco e ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Grazie al presidente del Consiglio comunale di Agrigento, il professore Giovanni Civiltà, che si è adoperato per rendere possibile tutto ciò”. Con queste parole, un’emozionata Silvia Failla Mulone, promotrice del progetto Onde Rosa, insieme con Antonio D’Anna, presidente dell’associazione Sport Life Education, conclude la prima edizione di Onde Rosa, l’iniziativa che è riuscita a far scendere in piazza tantissime persone in una domenica soleggiata e calda.

“Grazie all’Asp, al sindaco Miccichè e agli Ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti e degli infermieri per aver patrocinato l’iniziativa – afferma ancora Silvia Failla Mulone -. E grazie, di cuore, a tutte le persone che hanno scelto di credere in questo progetto, di indossare la maglietta rosa e di far propria l’importanza della prevenzione del tumore della mammella e non solo”. Tutto ha avuto inizio da piazza Cavour, dove è stato anche allestito un gazebo informativo per gli screening oncologici a cura del Centro gestionale screening dell’Asp.

Diversi gli interventi che si sono succeduti durante la camminata itinerante solidale organizzata, e non a caso, nella Giornata internazionale del tumore della mammella che si celebra, appunto il 19 ottobre di ogni anno.

“Spero questa sia la prima di una lunga serie di Onde Rosa – commenta Silvia Failla Mulone – Ho visto una partecipazione sentita, ho conosciuto molte persone che hanno lottato con il tumore al seno e per me è stato un privilegio ascoltare i loro racconti. Racconti che mi hanno dato una motivazione in più per crederci e portare avanti Onde Rosa. Agrigento ha risposto benissimo. Le donne sono una forza e lo hanno dimostrato anche oggi. Qualcuno mi aveva detto ‘Silvia dobbiamo fare uno tsunami, non un’onda’. E penso che oggi ci siamo riusciti appieno”.

