Una vittoria che vale molto più dei tre punti. L’Akragas SLP espugna il campo della Pro Ragusa e riparte nel modo migliore nel girone di ritorno. Al termine della gara hanno commentato la sfida Ten Lopez, Dino De Rosa, il direttore generale Giancarlo Rosato e, in chiusura, l’allenatore ragusano Alessandro Lo Nigro.

A rompere il ghiaccio è Ten Lopez, che sottolinea il peso specifico della vittoria:

«Era la partita che stavamo aspettando dopo il Priolo, perché sapevamo quanto fosse importante ricominciare il girone di ritorno con una vittoria. Siamo stati all’altezza, oggi si è vista una bella Akragas, combattiva, unita ed equilibrata. Abbiamo lottato su tutti i palloni».

L’attaccante biancazzurro spiega anche la scelta mentale fatta dal gruppo:

«In settimana ci eravamo detti che oggi bisognava mettere da parte il calcio se serviva e vincere in qualsiasi modo. Abbiamo dato tutto, lasciato tutto in campo e questa vittoria è meritata».

Sulla stessa lunghezza d’onda Dino De Rosa, che evidenzia l’atteggiamento mostrato dalla squadra:

«Abbiamo approcciato bene la partita, c’era un solo obiettivo ed era vincere. Lo spirito deve essere questo: battaglia, corsa e voglia di crederci più degli altri. È una vittoria importante, arrivata con furore agonistico e grande compattezza».

A fare sintesi è il direttore generale Giancarlo Rosato, che guarda già avanti:

«Il risultato premia una volontà ferrea, una squadra che ha saputo soffrire e colpire nei momenti giusti. Questa vittoria ci ridà fiducia e conferma che il percorso passa dall’atteggiamento e dalla determinazione».

In chiusura, il commento dell’allenatore della Pro Ragusa, Alessandro Lo Nigro, che riconosce i meriti degli avversari:

«Sapevamo di affrontare una squadra importante, costruita per essere protagonista, con giocatori di categoria superiore. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel nostro momento migliore abbiamo preso gol su una marcatura persa da calcio d’angolo. C’è rammarico, ma ci sta perdere contro una corazzata come l’Akragas».

Lo Nigro chiude con uno sguardo al campionato:

«La stagione è lunga, lavoreremo per migliorarci. Il nostro obiettivo resta quello dei play-off. Ho visto anche Priolo-Akragas: lì non meritavano di perdere. Sono convinto che l’Akragas possa arrivare fino in fondo».

Pro Ragusa 0 – ASD Akragas 2

Marcatori: pt 38’ King, st 23’ Lopez.

Pro Ragusa: Cavone, Nardo (Celestre), Tuvè, Kodra (Zarrella), Pianese, Runza, Noukri, Ambrogio, Drago, Scerra, Guastella (Scalogna). All. Nigro.

Akragas: Manna, Cammileri (Marchica), Frangapane, King, Cipolla, Noto, Vizzini, Scribani (Rizzo), Tripoli (Gambino), Unniemi (Di Mora), Lopez. All. De Rosa.

Arbitro: Fiammingo di Messina (Me).

Ammoniti: Tuvè, Drago, King, Noto, Unniemi, Lopez.

