L’Akragas travolge il Canicattini con un netto 5-0 al Totò Russo di Aragona. Una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine senza concedere nulla agli avversari. Una vittora che conferma il buon momento della formazione biancazzurra. Soddisfatto il presidente La Porta.

Al gol di Tripoli dopo appena 3 minuti di gioco, hanno fatto seguito le reti di Llama al 24’ e, nella ripresa, di King al 9’, di Marchica al 15’ e di Gambino al 39’. Rimangono 5 i punti di distacco dalla capolista Priolo, vittoriosa nell’anticipo di sabato a Scicli per 3-0 e che continua a vantare una migliore differenza reti.

Domenica prossima l’Akragas giocherà a Noto mentre il Priolo ospiterà il Santa Croce.

