Ragusa – Castrum Favara 2-1 (Callegario al 16′, golfo al 78′ e Varela all’86’). Ancora una sconfitta per il Castrum Favara e classifica che si fa drammatica: penultimo posto in solitaria. Primo tempo senza grandi emozioni, con il Ragusa in vantaggio al termine di una contestatissima azione, nata sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite e forse viziata da un fuorigioco.

Favara pericolosa solo in un’occasione con Varela. A fine primo tempo ritorna in campo dopo un lungo stop Nicolò Francofonte, entrato al posto di Etchegoyen. Nel secondo tempo i ragazzi di Pietro Infantino (nella foto) hanno provato a spingere nel tentativo di trovare il pareggio, ma al 78′ arriva il raddoppio del Ragusa con Golfo. Inutile il gol della bandiera del Castrum all’85’ con Nacho Varela.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 25° giornata: Athletic Club Palermo – Città Di Gela 1-1; Città Di Acireale – Milazzo 3-1; Vibonese – Gelbison 0-4; Messina – Sambiase 0-1; Nuova Igea Virtus – Paternò 2-0; Ragusa – Castrum Favara 2-1; Sancataldese – Enna 1-0; Savoia – Nissa 1-1; Vigor Lamezia – Reggina 2-0.

Classifica serie D – girone I: Nuova Igea Virtus 49, Savoia 47, Nissa 46, Athletic Club Palermo 45, Reggina 44, Gelbison 39, Milazzo 38, Città Di Gela (-1) 37, Sambiase 36, Vigor Lamezia 34, Enna 27, Vibonese 26, Sancataldese e Ragusa 24, Città Di Acireale 1946 (-1) 23, Messina (-14) 22, Castrum Favara 20, Paternò 14.

