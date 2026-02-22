In riferimento all’articolo delle due studentesse di 14 e 15 anni investite mentre attraversavano la strada, nei pressi del McDonald’s, lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, e trasferite al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada-Aps Agrigento, con la referente locale Carmelina Nobile, interviene per ribadire con forza l’urgenza di misure concrete per la sicurezza stradale. “A loro e alle famiglie va la nostra vicinanza – si legge nella nota -. Ancora una volta ci troviamo a commentare un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi. Quel tratto di viale Leonardo Sciascia è notoriamente trafficato e caratterizzato da un elevato attraversamento pedonale, soprattutto nelle ore serali. Non possiamo limitarci alla cronaca dell’ennesimo incidente. È necessario intervenire prima che accada di nuovo”.

Aifvs-Aps Agrigento chiede con determinazione: l’installazione di dissuasori di velocità; attraversamenti pedonali rialzati e adeguatamente illuminati; una maggiore presenza di controlli; una revisione complessiva delle condizioni di sicurezza del tratto interessato. “La prevenzione non è un costo, ma un investimento in vite umane – continua la nota -. La sicurezza stradale deve essere una priorità, non un’emergenza da affrontare solo dopo i fatti. Continueremo a far sentire la nostra voce affinché le istituzioni competenti intervengano con tempestività e responsabili”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp