Castrum Favara – Paternò 1-1 (La squadra favarese al Bruccoleri non va oltre il pareggio con l’ultima in classifica. La squadra di Terranova dopo pochi minuti dal via è andata addirittura sotto di una rete. Al 7′ il gol degli ospiti con Ferrandino; il pareggio per la formazione di casa arriva poco più tardi al 15’ con David Gueye. Nella ripresa il risultato non cambia: finisce 1-1. Da registrare la contestazione dei tifosi della curva Nord delusi dalla prestazione della squadra.

Risultati del campionato di serie D – girone I, 16° giornata: Castrum Favara – Paternò 1-1; Gelbison – Enna 2-1; Reggina – Milazzo 2-0; Savoia – Athletic 3-1; Vibonese – Città Di Gela 1-2; Messina – Nuova Igea Virtus 1-0; Nissa – Sambiase 0-0; Ragusa – Città Di Acireale 2-0; Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1.

Classifica serie D – girone I: Savoia 31, Nuova Igea Virtus 30, Nissa 28, Milazzo 27, Athletic Club Palermo 26, Città Di Gela e Sambiase 25, Reggina 24, Vibonese 21, Gelbison 20, Vigor Lamezia e Castrum Favara 17, Sancataldese, Città Di Acireale e Ragusa 16, Enna 15, Messina (-14) 13, Paternò 10.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp