La Moncada Energy Agrigento cade sul parquet della T Tecnica Gema Montecatini, che si impone con autorità per 81-59, confermando solidità e profondità di roster. Una gara indirizzata già nei primi minuti e mai realmente rimessa in discussione dai biancazzurri.

L’avvio è tutto dei padroni di casa, che partono forte e chiudono il primo quarto sul 24-11, sfruttando intensità difensiva e buone percentuali al tiro. Agrigento fatica a trovare ritmo offensivo e paga qualche errore di troppo nella costruzione del gioco. Nel secondo periodo la Moncada prova a reagire, ma Montecatini controlla e va all’intervallo lungo sul 44-27.

Il momento decisivo arriva nel terzo quarto, quando la Gema accelera ulteriormente: il parziale di 25-16 spegne le residue speranze di rientro degli ospiti, con Acunzo e Jackson protagonisti su entrambi i lati del campo. L’ultimo quarto serve solo a fissare il punteggio, con Agrigento che limita i danni (12-16) senza però riuscire a riaprire la partita.

Tra i toscani spiccano Acunzo (18 punti), Jackson (14), Vedovado (13) e Strautmanis (10), in una prestazione corale che evidenzia la qualità e la continuità della squadra allenata da M. Andreazza. Per la Moncada Energy Agrigento i migliori realizzatori sono Conti (17), Douvier (13) e Querci (11), ma il contributo offensivo complessivo non è sufficiente per contrastare una Montecatini più lucida e concreta.

Il match si chiude così con una sconfitta netta per la formazione di Daniele Cagnardi, chiamata ora a reagire e a ritrovare continuità nelle prossime uscite di campionato.

Parziali: 24-11, 20-16, 25-16, 12-16

Arbitri: Barbieri Mauro Davide (Roma), Di Gennaro Dario (Roma), Ricci Luca (Perugia)

La T Tecnica Gema Montecatini 81 – Moncada Energy Agrigento 59

La T Tecnica Gema Montecatini: Acunzo 18, Jackson 14, Vedovado 13, Strautmanis 10, Passoni 8, Burini 6, D’Alessandro 6, Bargnesi 6, Fratto, Del Vigna, Gulini, all. M. Andreazza.

Moncada Energy Agrigento: Conti 17, Douvier 13, Querci 11, Martini 7, Grani 3, Orrego, Cagliani, Chiarastella, Viglianisi, Zampogna, All. D. Cagnardi.

Arbitri: Barbieri Mauro Davide di Roma (Rm), Di Gennaro Dario di Roma (Rm), Ricci Luca di Perugia (Pg).

Parziali: 24-11, 20-16, 25-16, 12-16.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp